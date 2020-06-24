"Укрзализныця" на лето назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Одесса

"Укрзализныця" на время летних отпусков и в связи с ослаблением карантинных мер назначает дополнительный скоростной поезд "Интерсити"/"Интерсити+" №761/762 сообщением Киев-Одесса-Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Казатин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск (11:57-11:58).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Винница (20:36-20:38), Казатин (21:19-21:20).

Поезд будет курсировать составом из вагонов производства ПАО "КВСЗ", а в период с 20 по 25 июля - составом производства "Hyundai Rotem".

В "Укрзализныце" также напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории "Интерсити+" №763/764 сообщением Киев-Одесса-Киев.