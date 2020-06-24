БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 547 0

Карантин в Киевской области могут ужесточить, – ОГА

Карантин в Киевской области могут ужесточить, – ОГА

Карантинные меры в Киевской области могут ужесточить, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин в ходе онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Показатель по загруженности больничных коек – 22,3%, охват тестирования – 41,98%, процент выявления – 5,88%, динамика роста случаев инфицирования – 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность (поскольку он больше 10%), если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", – сказал Володин.

Володин указал, что по состоянию на 24 июня в области подтверждено 2332 заболевания коронавирусом, 1147 случаев выздоровления, 47 летальных случаев.

"На стационарном лечении находятся 263 человека, остальные – на самоизоляции. Медицинское наблюдение установлено за 9021 человеком", – сообщил он.

Автор: 

карантин (2077) Київська область (287)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 