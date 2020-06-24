Финансирование дефицита бюджета за счет банков может ограничить кредитование, – НБУ

Финансирование предусмотренного законом дефицита государственного бюджета на 2020 год в размере 7,5% за счет внутренних заимствований может негативно повлиять на способность банков кредитовать реальный сектор экономики.

Об этом говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор.

НБУ отмечает, что фактический дефицит госбюджета по итогам 2020 году может быть больше 7,5% из-за рисков невыполнение доходной части и необходимости расширения социальных расходов, в частности на поддержку Пенсионного фонда.

"Основным источником финансирования должны стать внутренние заимствования – прежде всего от банков. Они имеют значительную свободную ликвидность и с конца апреля активно наращивают портфель ОВГЗ. При этом львиную долю обеспечили именно государственные банки", – сказано в отчете.

"Активность государства на внутреннем долговом рынке имеет и негативную составляющую – часто она приводит к эффекту вытеснения инвестиций и уменьшению объемов кредитование экономики", – подчеркивает НБУ.

Регулятор также констатирует, что чрезмерное наращивание государственными банками портфеля ОВГЗ может существенно изменить структуру балансов этих финучреждений и снизить их инвестиционную привлекательность в будущем.

Нацбанк также напоминает, что закон о госбюджете на 2020 год позволяет правительству предоставлять государственные гарантии неограниченно, однако этот инструмент нужно использовать взвешенно.

"Как показывает украинский опыт предыдущих лет, корпоративный долг в случае кризиса часто превращается в государственный. По состоянию на конец первого квартала 2020 года пятая часть суммарной задолженности перед бюджетом по кредитам под государственные гарантии приходится на ликвидированных юрлиц", – отмечается в отчете.

Как сообщалось, в июне портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности украинских банков превысил 400 млрд грн.

Для сравнения, по состоянию на начало марта портфель ОВГЗ в собственности банков составлял 322,78 млрд грн.