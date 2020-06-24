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Нацкомиссия пересмотрела повышение тарифов на распределение газа

Нацкомиссия пересмотрела повышение тарифов на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела запланированное на 1 июля повышение тарифов на распределение для операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее решение было утверждено на заседании НКРЭКУ в среду, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пересмотр тарифов, которые согласно решению НКРЭКУ от 24 декабря 2019 года должны были вступить в силу с 1 июля, связан в первую очередь с изменением структуры расходов операторов ГРС.

В частности, речь идет об изменении расходов (в связи со снижением цен на природный газ) на закупку газа для производственно-технологических потерь (ПТП). Также обновленные тарифы учитывают ряд вступивших в силу в 2020 году судебных решений, результаты проверок соблюдения операторами ГРС лицензионных условий.

"Я считаю, что мы вышли на очень взвешенное и правильное решение", – прокомментировал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Тариф на распределение природного газа, грн/куб. м в месяц без НДС

    Действующий тариф Ранее запланированное повышение  Утвержденное повышение
1 Винницагаз 0,89 1,09 0,97
2 Волыньгаз 0,91 1,10 0,98
3 Гадячгаз 0,90 1,13 1,06
4 Днепрогаз 0,55 0,64 0,59
5 Днепропетровскгаз 1,04 1,25 1,14
6 Донецкоблгаз 0,70 0,75 0,70
7 Житомиргаз 0,89 1,09 0,99
8 Закарпатгаз 1,04 1,30 1,14
9 Запорожгаз 0,55 0,69 0,64
10 Ивано-Франковскгаз 1,00 1,25 1,15
11 Киевгаз 0,28 0,28 0,28
12 Киевоблгаз 0,78 0,91 0,81
13 Кировоградгаз 0,85 0,95 0,87
14 Коростышевгаз 0,85 0,92 0,85
15 Кременчуггаз 0,29 0,31 0,29
16 Криворожгаз 0,35 0,42 0,38
17 Лубныгаз 1,05 1,33 1,22
18 Луганскгаз 0,85 1,05 0,92
19 Львовгаз 0,90 1,11 0,99
20 Мариупольгаз 0,95 1,18 1,09
21 Мелитопольгаз 1,06 1,4 1,31
22 Николаевгаз 1,09 1,35 1,22
23 Одессагаз 0,65 0,81 0,79
24 Полтавагаз 0,95 1,19 1,09
25 Ривнегаз 1,00 1,15 1,03
26 Сумыгаз 0,76 0,94 0,86
27 Тернопольгаз 0,89 1,13 1,03
28 Тернопольгоргаз 0,33 0,35 0,33
29 Тисменицагаз 1,03 1,28 1,15
30 Уманьгаз 0,84 1,09 1,00
31 Харьковгаз 1,03 1,27 1,13
32 Харьковгоргаз 0,30 0,32 0,30
33 Херсонгаз 0,82 1,05 0,94
34 Хмельницкгаз 0,87 1,00 0,92
35 Черкассыгаз 0,42 0,53 0,48
36 Черновцыгаз 1,05 1,35 1,20
37 Черниговгаз 0,89 1,03 0,94
38 Шепетовкагаз 0,56 0,62 0,57
39 "Сирка" 1,06 1,52 ---
40 "Монтажник" 1,36 1,61 1,59
41 "Газовик" 1,42 1,66 1,59
42 "Газпостачсервис" 1,92 2,48 2,46
43 "Кременецкое УПРГ" 0,75 0,81 0,75
44 "Спектргаз" 1,99 2,73 ---

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Кроме того, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ впервые за несколько последних лет пересмотрела тарифы операторов газораспределительных сетей, одобрив двухэтапное повышение стоимости услуг. Первый этап роста произошел с 1 января 2020 года, второй был запланирован на 1 июля.

В конце весны этого года регулятор решил пересмотреть планы по второму этапу повышения.

Автор: 

облгази (239) тарифи (1305) НКРЕКП (1442) Тарифи на газ (715)


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Топ коментарі
+9
Вот же ж хитроопые твари, как замаскировать повышение цен.
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24.06.2020 20:21
+5
"Радуйтесь холопы - повысили, но не так высоко как могли бы"...
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24.06.2020 22:19
+3
Почему для Киева цена самая низкая??? Там самое нищее население?
При чем повышения вообще нет для Киева!!! Для всех есть, а для Киева нет. Чудо чудное!
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24.06.2020 18:09
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Почему для Киева цена самая низкая??? Там самое нищее население?
При чем повышения вообще нет для Киева!!! Для всех есть, а для Киева нет. Чудо чудное!
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24.06.2020 18:09 Відповісти
Так переезжай в Киев , покупай квартиру и хай тебе все завидуют 😉😉😉
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24.06.2020 18:20 Відповісти
Все залежить від протяжності мереж та кількості абонентів на умовний кілометр газогону...
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25.06.2020 05:05 Відповісти
Есть уменя сомнения. Что-то мне подсказывает, что там другие факторы. У нас почему-то и дома убирать в Киеве дешевле и воду подавать тоже...
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25.06.2020 17:51 Відповісти
Є формули тарифоутворення. Потрібно дивитись.
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25.06.2020 21:41 Відповісти
Вот же ж хитроопые твари, как замаскировать повышение цен.
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24.06.2020 20:21 Відповісти
а почему нет платы за доставку воды и нечистот?
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24.06.2020 21:33 Відповісти
Будет и там абонплата, подождите.
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24.06.2020 22:00 Відповісти
Вообще за водоотведение есть плата отдельная. Да и за воду холодную есть и подогрев горячей отдельно. Или вы хотите отдельно за изготовление воды, отдельно за оставку? Вроде одна контора занимается...
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25.06.2020 17:53 Відповісти
За всех что-ли Днепр отдувается? 1.14?? А в Киеве 0.28 нахера это-то цирк шапито
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24.06.2020 22:00 Відповісти
0,59 в Днепре, 1,14 это по области, по Киевской области тоже намного дороже чем в Киеве 0,81
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24.06.2020 22:48 Відповісти
Николаев - 1,22. Завидуйте молча. Самый богатый регион.
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24.06.2020 23:50 Відповісти
"Радуйтесь холопы - повысили, но не так высоко как могли бы"...
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24.06.2020 22:19 Відповісти
Сейчас цена самого газа для населения 2,70 грн со всеми налогами, ну и 30 коп за доставку, итого 3 грн.
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24.06.2020 22:27 Відповісти
Что за странные тарифы, почему например Харьковгоргаз 30 коп а Харьковгаз аж 1,13 грн
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24.06.2020 22:33 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! НЕ ХОТЯТ ИДТИ НА БАНКОВУЮ БИТЬ МОРДЫ ЗНАЧИТ ПЛАТИТЕ!!

Французы за 3 цента планируемых увеличений налога вышли и набили всем мордасы и сразу все отменили а Украинцам подымают платы в разы, а они молчат! Наверно Украинцы багаче чем Француы!!
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25.06.2020 13:15 Відповісти
Почему вранье - в Ровно сейчас 1.20 а не 1.00 ?
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25.06.2020 13:55 Відповісти
цена без НДС,
цены все надо умножать на 1,2
20%-идет в бюджет- так что государству выгодны любые повышения - больше будет собираться НДС.
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25.06.2020 17:40 Відповісти
у многих транспортировка уже превышает стоимость потребленного газа- это дополнительный счет идет чисто какой то сволоче и когда ж вы нажретесь скоты?
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26.06.2020 13:31 Відповісти
Сволочи! на 10% подняли в среднем. Киев решили не трогать, что бы жару им не поддали под хвост.
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27.06.2020 01:41 Відповісти

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