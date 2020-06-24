БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
657 0

Нацбанк спрогнозировал рост цен на первичном рынке жилья

Нацбанк спрогнозировал рост цен на первичном рынке жилья

Цены на жилье на первичном рынке продолжат рост после коронакризиса, при этом спрос останется стабильным.

Это прогнозируется в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, цены на новое жилье в гривневом эквиваленте после временного падения вернулись к докарантинным показателям. При этом по состоянию на конец мая цены возросли на 9,1% по сравнению с прошлым годом.

"Ожидается, что цены и в дальнейшем будут понемногу повышаться, несколько подогретые ослаблением гривни и низкой маржинальностью застройщиков. Девелоперы также настроены оптимистично: почти половина опрошенных в мае застройщиков ожидает роста цен на жилье, что вдвое выше докарантинного показателя февраля", - констатируется в документе.

При этом цены на аренду жилья упали, что в сочетании с резким замедлением доходов населения остановило рост уровня доступности жилья впервые за 10 лет.

В целом спрос на жилье не изменится в ближайшие два года, считают в НБУ. Однако карантин способствовал его трансформации: интерес к проектам класса "эконом" резко снизился, инвесторы отдают предпочтение объектам повышенного комфорта.

"Коронакризис стал стресс-тестом для застройщиков. Поскольку стройсектор не подпадал под карантинные ограничения, на текущее строительство повлияло исключительно резкое краткосрочное падение спроса. Около 20% объектов было временно заморожено, в первую очередь из-за недостаточного запаса ликвидности застройщиков, преимущественно в эконом сегменте", - поясняется в отчете.

По данным НБУ, портфель ипотеки в январе-апреле снизился на 1,5% из-за нетипично низкого уровня кредитования в апреле. Однако регулятор прогнозирует дальнейшее увеличение доли ипотеки благодаря снижению процентных ставок и мерам по защите инвесторов, в частности, изменению правил регистрации в ипотечном жилье.

Автор: 

житло (577) НБУ (9287) ціни (3462)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 