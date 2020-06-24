"Укртрансгаз" отремонтирует 10% скважин на 11 подземных хранилищах газа

АО "Укртрансгаз" планирует провести ремонт 10% фонда эксплуатационных скважин на 11 подземных хранилищах газа (ПХГ) в рамках подготовки к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба компании, уже начаты работы по ремонту скважин на Краснопартизанском ПХГ в Черниговской области, передает БизнесЦензор.

Главным направлением работ на Краснопартизанском ПХГ является замена устьевого оборудования и насосно-компрессорных труб скважин, колонных головок и фонтанной арматуры.

Начатые работы являются частью десятилетней программы по переоборудованию 30% скважин хранилища, достигших отметки эксплуатации в 50 лет.

"Ремонт скважин поможет подготовить газохранилища к отопительному сезону, провести переоборудование в соответствии с едиными европейскими стандартами по хранению газа и дополнительно обеспечит герметичность скважин", – отмечается в сообщении.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" общей емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).