ОПЗ необходимо подготовить к приходу системных инвесторов, – Синица

Новое руководство "Одесского припортового завода" (ОПЗ) считает своей задачей повышение инвестиционной привлекательности завода и его подготовку к приватизации, которая способна привлечь системных инвесторов.

Об этом заявил и.о. главы правления и директора ОПЗ Николай Синица в авторской публикации на Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Главная цель – восстановить репутацию ОПЗ как флагмана химической промышленности Украины и повысить его привлекательность как объекта будущей приватизации. ОПЗ готовится к приходу системных инвесторов, которые выведут его на новый этап развития", – заявил Синица.

Кроме того, сообщается, что 19 июня ОПЗ объявил о старте нового конкурса по выбору поставщика давальческого сырья.

"Мы ожидаем, что новый конкурс будет высококонкурентным, определенный по его результатам поставщик сырья – надежным, а условия сотрудничества - выгодными для ОПЗ. Это позволит ускорить технологическую модернизацию предприятия и продолжить повышение заработной платы нашим сотрудникам", – отметил глава ОПЗ.

Синица отметил, что в марте 2020 года были расширены финансовые возможности ОПЗ, когда по результатам переговоров действующий поставщик давальческого сырья повысил для завода плату за переработку продукции - на $2 за тонну аммиака и на $3 за тонну карбамида. Финансовый эффект для ОПЗ составил 13,5 млн грн, направленных на модернизацию завода, в частности, повышение его энергоэффективности.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины ведет подготовку к приватизации ОПЗ. Советником по приватизации ОПЗ является американская компания Pericles Group Advisory.