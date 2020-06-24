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Восточный ГОК продлил лицензию на переработку урановых руд

Восточный ГОК продлил лицензию на переработку урановых руд

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Перед этим, 12 июня, Госатомрегулирования не продлило срок лицензии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ссылаясь на то, что у руководителя предприятия отсутствует допуск к особым работам первой категории.

В связи с этим Министерство энергетики 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" главного инженера предприятия Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск.

В свою очередь в пресс-службе Госатомрегулирования уточнили, что при осуществлении деятельности по переработке урановых руд на ГП "ВостГОК" также выявлен ряд других правонарушений в сфере использования ядерной энергии и физической защиты на урановых объектах предприятия.

Для их устранения и в связи с отказом в переоформлении лицензии, "ВостГОК" предпринял ряд мер. В частности, разработан и согласован с Госатомрегулирования "Перечень должностей работников, работа на которых требует допуска к выполнению особых работ" для последующей отправки для проведения специальной проверки в СБУ.

Кроме того предприятием предоставлен ряд обязательных лицензионных документов, касающихся приведения в соответствие с требованиями законодательства системы физической защиты, радиационного контроля и мониторинга (в том числе профессионального облучения и радиационной защиты населения и окружающей среды).

С учетом предпринятых мер и учитывая стратегическую важность ГП "ВостГОК" для государства Госатомрегулирования продлило срок действия лицензии по переработке урановых руд.

"Одновременно, лицензированная деятельность данного предприятия находится под особым контролем Госатомрегулирования путем внесения в лицензию и обеспечение контроля выполнение дополнительных лицензионных условий, направленных на недопущение развития возможной диверсии на ГП "ВостГОК", связанной с нарушением требований безопасности и физической защиты при добыче и переработке урановых руд", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, осенью 2019 года Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов присоединения ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" к госпредприятию "НАЭК "Энергоатом".

Планировалось, что реорганизация ВостГОКа путем присоединения к "Энергоатому" позволит Украине сохранить уранодобывающую и перерабатывающую отрасли, и обеспечит "Энергоатому" собственную сырьевую базу с разведанными и подтвержденными запасами урана в объемах, позволяющих на 100% обеспечить потребность украинских АЭС. При этом себестоимость не будет превышать цены мировых лидеров.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.

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видобуток (1758) уран (87) Міненерго (922)


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