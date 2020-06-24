Восточный ГОК продлил лицензию на переработку урановых руд

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Перед этим, 12 июня, Госатомрегулирования не продлило срок лицензии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ссылаясь на то, что у руководителя предприятия отсутствует допуск к особым работам первой категории.

В связи с этим Министерство энергетики 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" главного инженера предприятия Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск.

В свою очередь в пресс-службе Госатомрегулирования уточнили, что при осуществлении деятельности по переработке урановых руд на ГП "ВостГОК" также выявлен ряд других правонарушений в сфере использования ядерной энергии и физической защиты на урановых объектах предприятия.

Для их устранения и в связи с отказом в переоформлении лицензии, "ВостГОК" предпринял ряд мер. В частности, разработан и согласован с Госатомрегулирования "Перечень должностей работников, работа на которых требует допуска к выполнению особых работ" для последующей отправки для проведения специальной проверки в СБУ.

Кроме того предприятием предоставлен ряд обязательных лицензионных документов, касающихся приведения в соответствие с требованиями законодательства системы физической защиты, радиационного контроля и мониторинга (в том числе профессионального облучения и радиационной защиты населения и окружающей среды).

С учетом предпринятых мер и учитывая стратегическую важность ГП "ВостГОК" для государства Госатомрегулирования продлило срок действия лицензии по переработке урановых руд.

"Одновременно, лицензированная деятельность данного предприятия находится под особым контролем Госатомрегулирования путем внесения в лицензию и обеспечение контроля выполнение дополнительных лицензионных условий, направленных на недопущение развития возможной диверсии на ГП "ВостГОК", связанной с нарушением требований безопасности и физической защиты при добыче и переработке урановых руд", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, осенью 2019 года Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов присоединения ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" к госпредприятию "НАЭК "Энергоатом".

Планировалось, что реорганизация ВостГОКа путем присоединения к "Энергоатому" позволит Украине сохранить уранодобывающую и перерабатывающую отрасли, и обеспечит "Энергоатому" собственную сырьевую базу с разведанными и подтвержденными запасами урана в объемах, позволяющих на 100% обеспечить потребность украинских АЭС. При этом себестоимость не будет превышать цены мировых лидеров.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.