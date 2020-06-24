Olympus продаст бизнес по производству фотокамер

Компания Olympus объявила о планах полностью выйти из бизнеса по производству фотокамер, продав подразделение по обработке изображений инвестиционному фонду Japan Industrial Partners, которая ранее приобрела у Sony компьютерный бизнес VAIO.

Оба участника сделки уже подписали соответствующий меморандум, передает БизнесЦензор со ссылкой на The Verge.

Как отмечает издание, подразделение обработки изображений сейчас является небольшой частью бизнеса Olympus, компания в основном сосредоточена на производстве медицинского оборудования, такого как эндоскопы.

В Olympus заявили, что, несмотря на предпринятые меры, компании не удалось конкурировать на рынке цифровых камер в условиях стремительно развития смартфонов.

Как и в случае с VAIO, JIP планирует упростить бизнес и продолжит разработку продуктов с использованием брендов Olympus, таких как OM-D и Zuiko.

Olympus и JIP планируют подписать окончательное соглашение к концу сентября, завершение сделки ожидается к концу года. Ее финансовые условия пока не обнародованы.

Как сообщалось, в 2019 году японская Sony решила продать весь свой пакет в размере более 5% акций производителя эндоскопов, фототехники и оптики Olympus обратно самой компании за 80,4 млрд иен ($762,88 млн).

Sony купила 11,5% акций Olympus в 2012 году, а затем продала половину пакета инвестиционному банку JPMorgan Chase & Co. в 2015 году.