Турция запустит бесплатное тестирование на коронавирус во всех аэропортах

Турция откроет центры бесплатного тестирования на коронавирус прилетевших во всех аэропортах страны до 15 июля.

Об этом сообщил в интервью агентству Anadolu министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

При этом, по его словам, подобные центры заработают в воздушных воротах популярных туристических регионов Анталья, Измир и Даламан к 1 июля.

По прилету сотрудники измерят температуру всех пассажиров. На бесплатное тестирование будут направляются те из них, у кого она превышает 37,8 градусов.

Также власти намерены предоставить возможность туристам сдать анализы перед вылетом обратно домой. Такая услуга, по словам Эрсоя, будет предоставляться за плату 15 евро.

Несколько дней назад Турция отменила запрет на въезд иностранцев в страну, однако проводит проверку температуры прибывших и дополнительно медицинское обследование путешественников, которые имеют повышенную температуру.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией.