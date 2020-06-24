Власти Закарпатья оценили убытки от наводнения в 125 миллионов

Предварительная стоимость разрушенных паводком инфраструктурных убытков в Закарпатской области оценивается в 125 млн грн.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области – это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты – 125 млн грн. Какой ущерб наводнение нанесло зданиям и домохозяйствам пока не известно, их будут подсчитывать специально созданные комиссии на местах", – сообщил Петров.

По данным ОГА, с негативными последствиями стихии столкнулись 12 населенных пунктов в 3 районах области.

В частности, по оперативным данным, в области зафиксировано подтопление 135 дворов и 40 га пастбищ, повреждено 12 автодорог коммунальной собственности и 6 участков автодороги государственной собственности (Н-09), разрушено 5 подвесных мостов.

В лесном хозяйстве области, по предварительным данным повреждено 14 мостов, 5,7 км лесных дорог, 1 км подпорных стенок.

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Как сообщалось, Ивано-Франковская ОГА оценила объем необходимой первоначальной помощи на ликвидацию последствий непогоды в 500 млн грн.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).