"Газпром" вернул Польше переплату за газ в размере $1,5 миллиарда

"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Газпром экспорт".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд. "ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - добавили в российской компании.

Как сообщалось, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение изменить формулу цены по контракту на поставку российского газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда можно было обжаловать в течение 60 дней.

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.