В Украине повышается уровень прожиточного минимума и размер пенсии

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины сообщает БизнесЦензор.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", - сообщает фонд.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума. Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Последний раз прожиточный минимум в Украине увеличивали 1 декабря 2019 года - до 2027 грн. С 1 июля этот показатель вырастет на 91 гривну и составит 2118 грн.

Следующее увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 грн. С 1 июля для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн, то есть он увеличится на 95 грн. Для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн (был 1638 грн).

Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 грн (на 74 грн больше).

Последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 грн. Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля - 17,12 грн).