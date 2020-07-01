В Украине зафиксировали более 660 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
По состоянию на 1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине обнаружено 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 1 июля поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1876 случаев;
Волынская область - 2427 случаев;
Днепропетровская область - 1090 случаев;
Донецкая область - 484 случая;
Житомирская область - 1408 случаев;
Закарпатская область - 2961 случай;
Запорожская область - 572 случая;
Ивано-Франковская область - 2438 случаев;
Кировоградская область - 647 случаев;
Киев - 5138 случаев;
Киевская область - 2610 случаев;
Львовская область - 5578 случаев;
Луганская область - 80 случаев;
Николаевская область - 447 случаев;
Одесская область - 1712 случаев;
Полтавская область - 319 случаев;
Ровенская область - 3784 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 1930 случаев;
Харьковская область - 2169 случаев;
Херсонская область - 193 случая;
Хмельницкая область - 805 случаев;
Черновицкая область - 4850 случаев;
Черкасская область - 645 случаев;
Черниговская область - 538 случаев.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне распространения эпидемии коронавируса в Украине.
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