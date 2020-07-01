В Украине зафиксировали более 660 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине обнаружено 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19548 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 1 июля поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1876 случаев;

Волынская область - 2427 случаев;

Днепропетровская область - 1090 случаев;

Донецкая область - 484 случая;

Житомирская область - 1408 случаев;

Закарпатская область - 2961 случай;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2438 случаев;

Кировоградская область - 647 случаев;

Киев - 5138 случаев;

Киевская область - 2610 случаев;

Львовская область - 5578 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 447 случаев;

Одесская область - 1712 случаев;

Полтавская область - 319 случаев;

Ровенская область - 3784 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1930 случаев;

Харьковская область - 2169 случаев;

Херсонская область - 193 случая;

Хмельницкая область - 805 случаев;

Черновицкая область - 4850 случаев;

Черкасская область - 645 случаев;

Черниговская область - 538 случаев.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне распространения эпидемии коронавируса в Украине.