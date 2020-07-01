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НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сплит" - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельные наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - отмечает председатель Национального банка Яков Смолий .

Реформа финансового сектора за последнее пятилетие способствовала макрофинансовой стабилизации и повышению финансовой устойчивости, надежности и прозрачности банков. "Сплит" дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора. Кроме того, он должен способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

НБУ сообщает, что накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создание прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования. Реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка.

"Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширения финансовой инклюзии и внедрения инноваций, - отмечает Смолий.

Среди первоочередных задач на рынке НБУ называет создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками, дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора в соответствии с ведущими международными практиками, восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений, усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

"Целью Нацбанка является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений", - сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

НБУ сообщает, что модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, как и надзора за банками, будет осуществляться по риск-ориентированному подходу. Новая модель предусматривает усовершенствование требований к лицензированию, оценки платежеспособности и ликвидности, корпоративного управления и системы управления рисками, применение риск-ориентированного пруденциального надзора, надзора за рыночным поведением, а также определение процедуры реорганизации, восстановления деятельности и вывода компаний с рынка.

Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает финансовое учреждение средства клиентов. Так, банки, страховые компании и кредитные союзы работают благодаря средствам, привлеченным от клиентов - населения и бизнеса, а другие финансовые учреждения работают на базе собственного капитала. Главная задача регулятора - сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них. В то же время компании, которые работают на базе собственного капитала, не почувствуют чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности.

"Новая модель регулирования позволит получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, которая соответствует международным стандартам. Наша общая задача – это, с одной стороны, найти новые точки роста для каждого сегмента небанковского финансового рынка, а с другой - обеспечить защиту прав потребителей небанковских финансовых услуг ", - сказала Рожкова.

В рамках регулирования небанковского финансового сектора НБУ заинтересован в умеренных и постепенных изменениях на финансовом рынке, которым будет предшествовать тщательное изучение проблематики и обсуждения с участниками рынка. Новая регуляторная модель будет внедряться постепенно с учетом действительной экономической ситуации и вызовов. Учитывая существенные различия между банковскими и небанковскими составляющими рынка надзорные функции будут разделены.

Основные надзорные полномочия по небанковских финансовых учреждений будет реализовывать специальный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг. В организационной структуре Нацбанка также созданы отдельные подразделения, которые будут осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями.

НБУ убежден, что в результате выстраивания новой модели регулирования будут созданы условия для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей, отвечающих требованиям динамичного рыночной среды в Украине и мире, отмечается в сообщении

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А нахрена ломбарды? В скупке больше дают!
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01.07.2020 10:17 Відповісти
А скупки - это не черный рынок?
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01.07.2020 10:54 Відповісти
На чёрном рынке ещё больше дают. А скупки - при комиссионках.
Пробовал когда-нибудь пропись серебренную ложечку?
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01.07.2020 11:16 Відповісти
Так смысл для государства в том, чтобы максимально перекрыть черный рынок и вывести бабло из тени.

До тех пор, пока ходит черный нал, можно забыть про нормальную экономику и борьбу с коррупцией.
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01.07.2020 11:21 Відповісти
А нарид - против!
Евробляхеры - на сполох!
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 1000 по белому, 9000 - в карман, то работник получает 1000 - 40%налоги = 600 + 9000, иттого 9600
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 7000 по белому, 3000 - в карман, то работник получает 7000 - 40%налоги = 4200 + 3000, иттого 7200
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01.07.2020 12:14 Відповісти
Пох на нарид. Там мозга с рождения не водилось.
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01.07.2020 12:15 Відповісти

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