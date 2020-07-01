НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сплит" - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельные наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - отмечает председатель Национального банка Яков Смолий .

Реформа финансового сектора за последнее пятилетие способствовала макрофинансовой стабилизации и повышению финансовой устойчивости, надежности и прозрачности банков. "Сплит" дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора. Кроме того, он должен способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

НБУ сообщает, что накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создание прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования. Реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка.

"Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширения финансовой инклюзии и внедрения инноваций, - отмечает Смолий.

Среди первоочередных задач на рынке НБУ называет создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками, дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора в соответствии с ведущими международными практиками, восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений, усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

"Целью Нацбанка является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений", - сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

НБУ сообщает, что модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, как и надзора за банками, будет осуществляться по риск-ориентированному подходу. Новая модель предусматривает усовершенствование требований к лицензированию, оценки платежеспособности и ликвидности, корпоративного управления и системы управления рисками, применение риск-ориентированного пруденциального надзора, надзора за рыночным поведением, а также определение процедуры реорганизации, восстановления деятельности и вывода компаний с рынка.

Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает финансовое учреждение средства клиентов. Так, банки, страховые компании и кредитные союзы работают благодаря средствам, привлеченным от клиентов - населения и бизнеса, а другие финансовые учреждения работают на базе собственного капитала. Главная задача регулятора - сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них. В то же время компании, которые работают на базе собственного капитала, не почувствуют чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности.

"Новая модель регулирования позволит получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, которая соответствует международным стандартам. Наша общая задача – это, с одной стороны, найти новые точки роста для каждого сегмента небанковского финансового рынка, а с другой - обеспечить защиту прав потребителей небанковских финансовых услуг ", - сказала Рожкова.

В рамках регулирования небанковского финансового сектора НБУ заинтересован в умеренных и постепенных изменениях на финансовом рынке, которым будет предшествовать тщательное изучение проблематики и обсуждения с участниками рынка. Новая регуляторная модель будет внедряться постепенно с учетом действительной экономической ситуации и вызовов. Учитывая существенные различия между банковскими и небанковскими составляющими рынка надзорные функции будут разделены.

Основные надзорные полномочия по небанковских финансовых учреждений будет реализовывать специальный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг. В организационной структуре Нацбанка также созданы отдельные подразделения, которые будут осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями.

НБУ убежден, что в результате выстраивания новой модели регулирования будут созданы условия для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей, отвечающих требованиям динамичного рыночной среды в Украине и мире, отмечается в сообщении