БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
508 0

Минэнерго объявило конкурс по определению поставщика "последней надежды"

Минэнерго объявило конкурс по определению поставщика

Министерство энергетики Украины объявило конкурс по определению поставщика газа "последней надежды".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Участие в конкурсе имеют право принимать все субъекты хозяйствования, которые на основании лицензии осуществляют деятельность по поставке природного газа потребителям", - сообщает Минэнерго.

Конкурсные предложения принимаются с 30.06.2020 года до 07.07.2020 года, 17:00 (включительно).

7 июля состоится раскрытие конкурсных предложений в присутствии всех членов конкурсной комиссии и кандидатов.

Согласно сообщению Минэнерго, поставщик "последней надежды" должен отвечать таким требованиям:

1) взятие на себя обязательства соблюдать законодательство в части прав и обязанностей поставщика "последней надежды", которые указаны в заявке участника;

2) наличие действующей лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по поставке природного газа;

3) наличие активов в форме денег на счетах для приобретения газа или запасов газа в хранилищах или наличие договора с собственником газа в хранилищах в объеме, который не может быть меньше 3514 млн.куб.м.

4) наличие персонала и других средств, заключенных договоров на транспортировку газа, необходимых для осуществления деятельности поставщика "последней надежды";

5) отсутствие контроля, осуществляемого над кандидатом резидентом государства-агрессора.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года. 

Кабинет министров утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика "последней надежды" (ППН), привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 июля внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка должно стать проведение конкурса Минэнерго по отбору поставщика последней надежды.

Кабинет министров распоряжением №529 от 25 июня 2020 года утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика ППН, привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Компания, которую по результатам конкурса определят ППН, должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.

газ (7941) Тарифи на газ (715) транзит газу (644) Міненерго (923)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 