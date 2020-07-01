Минэнерго объявило конкурс по определению поставщика "последней надежды"

Министерство энергетики Украины объявило конкурс по определению поставщика газа "последней надежды".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Участие в конкурсе имеют право принимать все субъекты хозяйствования, которые на основании лицензии осуществляют деятельность по поставке природного газа потребителям", - сообщает Минэнерго.

Конкурсные предложения принимаются с 30.06.2020 года до 07.07.2020 года, 17:00 (включительно).

7 июля состоится раскрытие конкурсных предложений в присутствии всех членов конкурсной комиссии и кандидатов.

Согласно сообщению Минэнерго, поставщик "последней надежды" должен отвечать таким требованиям:

1) взятие на себя обязательства соблюдать законодательство в части прав и обязанностей поставщика "последней надежды", которые указаны в заявке участника;

2) наличие действующей лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по поставке природного газа;

3) наличие активов в форме денег на счетах для приобретения газа или запасов газа в хранилищах или наличие договора с собственником газа в хранилищах в объеме, который не может быть меньше 3514 млн.куб.м.

4) наличие персонала и других средств, заключенных договоров на транспортировку газа, необходимых для осуществления деятельности поставщика "последней надежды";

5) отсутствие контроля, осуществляемого над кандидатом резидентом государства-агрессора.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.

Кабинет министров утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика "последней надежды" (ППН), привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 июля внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка должно стать проведение конкурса Минэнерго по отбору поставщика последней надежды.

Кабинет министров распоряжением №529 от 25 июня 2020 года утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика ППН, привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.

Компания, которую по результатам конкурса определят ППН, должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.