"Метинвест" Ахметова сократил выручку на 13%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в апреле 2020 года снизилась на 13,2%, или на $113 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $742 млн с $855 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным в среду предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, общий показатель EBITDA по итогам апреля составил $126 млн, что на $45 млн меньше показателя в марте ($171 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $15 млн (в марте - $28 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за апрель-2020 составила $64 млн (в марте - $108 млн), в том числе "минус" $1 млн - от участия в СП ("минус" $3 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $94 млн (в марте - $100 млн), в том числе от СП - $16 млн ($31 млн). Расходы управляющей компании составили $6 млн ($9 млн).

Общая выручка в апреле состояла из выручки метдивизиона в размере $580 млн (в марте - $672 млн), горнодобывающего - $240 млн ($277 млн), внутригрупповые продажи - $78 млн ($94 млн).

Общая задолженность компании в апреле снизилась на $34 млн по сравнению с мартом - до $3,073 млрд с $3,107 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $58 млн - до $270 млн с $328 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $67 млн, в финансовой деятельности - $11 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в апреле в объеме 106 тыс. тонн получил $43 млн. Кроме того, от перепродажи 200 тыс. тонн плоского проката получено $99 млн, 43 тыс. тонн длинного проката - $20 млн, 75 тыс. тонн чушкового чугуна - $25 млн.

В целом компания в апреле реализовала 377 тыс. тонн полуфабрикатов на $143 млн, 665 тыс. тонн готовой металлопродукции на $353 млн, 183 тыс. тонн кокса на $43 млн.

Группа в апреле реализовала 1,645 млн тонн железорудного сырья на $153 млн, 36 тыс. тонн угольного концентрата на $5 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".