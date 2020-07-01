Власти Киева ограничили время работы ресторанов и кинотеатров

Согласно постановлению правительства, городские власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00. Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22:00", – сказал Кличко.

Он отметил, что ограничения направлены на сдерживание распространения болезни.

Также Кличко рассказал, что в Киеве увеличивается количество больных коронавирус, которые находятся в тяжелом состоянии. Их сегодня 48.

"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – сообщил Кличко.

Он также отметил, что не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.