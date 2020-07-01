Зеленский утвердил схему ротации членов Нацкомиссии по тарифам

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об утверждении схемы ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Указ утверждает следующую схему ротации членов НКРЭКУ: до 1 июля 2020 ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой; до 1 июля 2021 ротация применяется к Оксане Кривенко; до 1 июля 2023 ротация применяется к Алексею Магде.

Также согласно указу до 1 июля 2024 ротация применяется к членам НКРЭКУ Ольге Бабий, Дмитрию Коваленко; до 1 июля 2025 ротация применяется к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Документом среди прочего регулируются вопросы порядка назначения членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора. Так, членов регулятора будет назначать Кабмин из списка предложенных Конкурсной комиссией кандидатур сроком на 6 лет. При этом схему ротации действующих членов регулятора с поименным списком будет утверждать президент.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил четверых временных членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса.