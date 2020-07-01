"Укрнафта" с помощью судов отказалась заплатить 2,9 миллиарда дивидендов государству

Шестой апелляционный админсуд своим постановлением отказался удовлетворить апелляционную жалобу Кабмина и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым по иску "Укрнафты" отменено постановление правительства о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов.

Соответствующее решение апелляционный суд вынес 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Прибыль "Укрнафты" за 2018 год составила 6,44 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов быть направлено 5,8 млрд грн грн, из них 2,9 млрд грн должны были поступить в госбюджет.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 23 марта удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабмину и отменил постановление правительства №364 от 24 апреля 2019 года в части применения к истцу норматива о направлении 90% чистой прибыли за 2018 года на выплату дивидендов.

Суд согласился с доводами компании, что, определив "дивидендный" норматив для "Укрнафты" на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.

Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен меньший норматив выплаты дивидендов. Хотя для большинства из них в декабре 2019 года соответствующие преференции были отменены, а сниженный норматив в 30% оставили только для "Ощадбанка".

В августе 2019 года Генпрокуратура подавала иск в Хозяйственный суд Киева к ПАО "Укрнафта" о взыскании с компании 1,51 млрд грн пени за несвоевременно выплаченные дивиденды, однако суд отказался его рассматривать. Офис генпрокурора до сих пор пытается добиться начала рассмотрения дела в судах, но безуспешно.

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.