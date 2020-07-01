Паводок повредил 35 газопроводов на Буковине

Из-за паводков, которые вызвали сильные дожди, в Черновицкой области повреждено 35 газопроводов, находящихся в государственной собственности и местных общин. Это подземные и наземные сети, а также газопровод, проходящие через реку Черемош.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области, рассчитывается. По предварительным данным речь идет ориентировочно об убытках в размере 11 млн грн", - сообщает компания.

Более 500 специалистов "Черновцыгаза" и 28 единиц спецтехники работают в усиленном режиме, осуществляя ремонт и пуск газа в дома буковинцев. Размытые дороги, завалы из хвороста и деревьев затрудняют доступ к местам повреждений газопроводов.

Газовикам удалось восстановить газоснабжение в пяти селах Кицманского района. До сих пор без газоснабжения остаются более 7000 домохозяйств в 19 населенных пунктах Кицманского и Вижницкого районов области.

Самая сложная ситуация с восстановлением газоснабжения в Кицманском районе. Ведь из-за повреждения магистрального газопровода Оператора ГТС "Укртрансгаз", проходящей через реку Черемош, без газоснабжения остаются 9 населенных пунктов - это г. Вашковцы и с. Бабино, Валы, Карапчив, Брусныця, Кальновцы, Зеленов, Чорторыя и Нижние Станивцы.

"Наша компания, как оператор ГРМ, осуществляет все необходимые работы по восстановлению распределительных газопроводов еще в 10 населенных пунктах. Однако, восстановление газоснабжения, до сих 9 сел, зависит от того, как быстро "Укртрансгаз" отремонтирует поврежден магистральный газопровод. В целом речь идет об обеспечении газоснабжения 3,6 тыс. Потребителей газа. Сейчас информация по срокам выполнения работ "Укртрансгазом" у нас отсутствует", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

Компания сделает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить газоснабжение.

"Однако, тариф на распределение газа АО "Черновцыгаз" не покрывает таких расходов. Компания уже обратилась в областную государственную администрацию с предложением выделения средств для восстановления государственных сетей и сетей, принадлежащих общинам", - сообщает "Черновцыгаз".