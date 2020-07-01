Повышение минимальной зарплаты позволит собрать больше налогов, – Шмыгаль

Увеличение размера минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос, а также увеличит отчисления налогов и взносов в госбюджет и Пенсионный фонд.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседания правительства.

"Есть экономические расчеты на сегодня, есть основания, и повышение минимальных зарплат дает позитивный эффект для экономики нашей страны. Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тысяч гривен, а уже с 1 января она увеличится сначала до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года она вырастет до 6,5 тис. грн", – сказал Шмыгаль.

"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции, наших производителей. Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в части уплаты налогов, уплаты пенсионных взносов", – добавил премьер.

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.