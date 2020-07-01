Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о почтовом банке

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект о почтовом банке, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Об этом Гетьманцев сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Также рекомендовали на комитете принять в целом законопроект № 2788-д, который направлен на урегулирование правил предоставление финансовых услуг в сфере почтовой связи. Законопроект создает условия для ведения почтового счета и доступа к финансовым услугам на всей территории страны", - сообщил Гетманцев.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи".

Как сообщалось, против принятия указанного законопроекта выступают Минфин и Национальный банк.

В частности, НБУ указывал, что идея разрешить "Укрпоште" предоставлять банковские услуги является нелогичной, поскольку доля государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. При этом в случае принятия закона "Укрпошта" будет конкурировать с государственными же банками, при этом почтовая компания окажется в привилегированном положении.

НБУ полагает, что принятие соответствующих законопроектов является рискованным, поскольку "Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. НБУ также указал, что у "Укрпочты" более низкая экспертиза в финмониторинге, чем у банков, поэтому возникает повышенный риск отмывания денег.