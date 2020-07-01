"Газпром" выплатил Польше $1,6 миллиарда переплаты за газ, – глава PGNIG

"Газпром" выплатил польскому покупателю PGNiG $1,606 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил глава PGNiG Ежи Квечинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подтверждаю – получено на счет PGNiG $1 млрд 606 млн 345 тыс. 733,80 вернул "Газпром". Для дотошных (скрупулезных)", – написал он в Twitter.

Ранее польская сторона давала лишь оценку ретроактивного платежа на уровне – $1,5 млрд. "Газпром" вообще не комментировал размер выплаты, хотя и уже отразил резерв под них в своей опубликованной отчетности.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания. В то же время "Газпром" продолжает обжалование решения арбитража и считает, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для его позиции в ходе обжалования.