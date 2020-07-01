Кабмин уволил четырех заместителей нового главы Минобразования

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, принял решение об увольнении четырех заместителей министра и государственного секретаря Министерства образования и науки.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, с должности первого заместителя министра уволен Юрий Полюхович, с должности заместителей министров – Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.

С должности государственного секретаря Министерства образования и науки уволен Павел Полянский.

В то же время Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря министерства на Светлану Криштофу.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров назначил заместителем министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.