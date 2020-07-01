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Кабмин уволил главу Службы безопасности на транспорте

Кабмин уволил главу Службы безопасности на транспорте

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время Кабмин назначил и.о. главы "Укртрансбезопасности" заместителя руководителя ведомства Никиту Лагунина.

Как сообщалось, Кабмин назначил Александра Погорелого главой Государственной службы по безопасности на транспорте 20 ноября 2019 года.

До этого Погорелый работал генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

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Кабмін (7757) звільнення (1004) Укртрансбезпека (100)


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