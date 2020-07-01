"Энергоатом" взял кредит на $50 миллионов в "Альфа-Банке"

"Альфа-Банк" открыл госпредприятию "НАЭК "Энергоатом" кредитную линию на $50 млн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям кредитного договора от 22 июня 2020 года, сумма кредита составила $50 млн. Заем предоставлен на пополнение оборотных средств в формате возобновляемой кредитной линии. Кредитная линия открыта на один год. Первый транш в размере $50 млн уже перечислен на счет предприятия.

Согласно приказу Министерства энергетики Украины №402 от 25 июня, которым согласовывается привлечение кредита, процентная ставка по займу не должна превышать 7% годовых, залог – производимая НАЭК электроэнергии с коэффициентом покрытия 1:1,2.

Как сообщалось, ранее в июне государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" привлекло у "ТАСкомбанка" кредит на 400 млн грн для выплаты заработной платы работникам.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 млрд грн) "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.