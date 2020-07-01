Авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines возобновили полеты из Украины в Турцию

Авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines с 1 июля возобновляют полеты по большинству своих маршрутов в Украину в пять аэропортов страны.

Согласно обновленному расписанию, авиакомпания в июле будет летать из стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен во Львов, Запорожье и Харьков, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Кроме того, запланированы полеты из Анкары в Борисполь, из Даламана и Бодрума – в аэропорт "Киев" (Жуляны).

Кроме того, регулярные пассажирские полеты в Украину после 3,5-месячного перерыва возобновила Turkish Airlines. Компания будет осуществлять 7 рейсов в неделю из Стамбула в киевский аэропорт "Борисполь". C 14 июля частота полетов вырастет до 10 рейсов в неделю.

1 июля Turkish Airlines также возобновит полеты из Стамбула во Львов и Одессу. Первый маршрут будет обслуживаться пять раз в неделю, второй – семь раз в неделю. Рейсы в Херсон, Запорожье и Харьков, выполнявшиеся до карантина, пока не входят в обновленное расписание турецкого авиаперевозчика на июль.

Напомним, поездки граждан Украины и Турции между странами разрешены. По прилету в Турцию проводится контроль температуры пассажиров и выборочное тестирование на COVID-19.

По прилету из Турции в Украину не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию, однако иностранные граждане должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.