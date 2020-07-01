АМКУ рассмотрит дотации Пенсионного фонда для "Укрпошты" за доставку пенсий

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о государственной помощи Пенсионного фонда для "Укрпошты" в форме дотации на возмещение расходов за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Антимонопольным комитетом Украины начато рассмотрение дела о государственной помощи №500-26.15/54-20-ДД для проведения углубленного анализа допустимости государственной помощи для конкуренции в соответствии с частью первой статьи 11 закона Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" по результатам рассмотрения сообщения о новой государственной помощи Пенсионному фонду Украины". - сказано в сообщении.

Заинтересованные лица могут подать в течение 30 календарных дней мотивированные возражения и замечания о предоставлении указанной государственной помощи.

"Обращаем внимание, что в случае предоставления возражений или замечаний в связи с рассмотрением дела о государственной помощи заинтересованное лицо может требовать нераскрытие информации о ней предоставителю такой помощи", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2018 года "Укрпошта" заявила о том, что планирует отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в селах из-за нерентабельности в случае, если ПФУ не повысит тариф на доставку пенсий.

В декабре 2019 года "Укрпошта" подписала соответствующие протоколы с Пенсионным фондом о доставке и выплате пенсий в 2019 году после принятия решения парламентом о выделении компании 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий. Однако в июле 2019 года в "Укрпоште" заявили, что эти средства покрыли расходы лишь на полгода, и снова заявили о возможности прекращения доставки пенсий.

После, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины повысил тариф на оплату доставки пенсий с 0,79% до 1,5% суммы пенсионных выплат в городах и с 1,56% до 2,3% в селах и поселках городского типа с 2020 года.