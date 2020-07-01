Кабмин уволил главу Госэнергонадзора

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, уволил Максима Малашкина с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время Кабмин назначил и.о. главы ведомства заместителя председателя Госэнергонадзора Романа Бондара.

Как сообщалось, Максим Малашкин был назначен на должность главы Государственной инспекции энергетического надзора в октябре 2018 года.

До этого он с 2016 года работал на должности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и руководителем аппарата Минрегиона. С 2006 по 2014 год Малашкин работал на различных должностях в горсовете Винницы.