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Кабмин уволил главу Госэнергонадзора

Кабмин уволил главу Госэнергонадзора

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, уволил Максима Малашкина с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время Кабмин назначил и.о. главы ведомства заместителя председателя Госэнергонадзора Романа Бондара.

Как сообщалось, Максим Малашкин был назначен на должность главы Государственной инспекции энергетического надзора в октябре 2018 года.

До этого он с 2016 года работал на должности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и руководителем аппарата Минрегиона. С 2006 по 2014 год Малашкин работал на различных должностях в горсовете Винницы.

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Кабмін (7757) звільнення (1004) енергетика (398)


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