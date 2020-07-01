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Кабмин выделил 305 миллионов на жилье раненым военным

Кабмин выделил 305 миллионов на жилье раненым военным

Кабинет министров Украины выделило 305 млн грн на жилье военным, которые были ранены на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.

По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн грн, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные - это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня - оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны", - заявил Шмыгаль.

Автор: 

Кабмін (7757) фінансування (2033) Донбас (636) військовослужбовці (317)


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