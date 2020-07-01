Кабмин выделил 305 миллионов на жилье раненым военным

Кабинет министров Украины выделило 305 млн грн на жилье военным, которые были ранены на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.

По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн грн, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные - это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня - оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны", - заявил Шмыгаль.