Кабмин утвердил договор о взаимном признании водительских прав с Турцией

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, утвердил Соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений с Турцией.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Правительство сегодня ратифицировало важное Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Отныне по упрощенной процедуре, без экзаменов, водители могут обменять удостоверение на аналогичные в стране проживания", – сказал министр.

Как сообщалось, Соглашение о взаимном признании прав между Украиной и Турцией было подписано в начале года. Оно предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции, а также турки, законно проживающие в Украинском государстве, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

По данным МВД, подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией.