"Укрспирт" призвал ускорить приватизацию спиртзаводов

Закон о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового №318 об отмене госмонополии на производство спирта вступил в силу 1 июля 2020 года, однако еще год производителями спирта остаются только госпредприятия, и необходимо воспользоваться этим для их приватизации.

Об этом заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"До 1 июля 2021 года производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу. Поэтому сейчас важно вместе с Минэкономики и Фондом госимущества максимально ускорить процедуру торгов", – сказал Блескун.

Блескун уточнил, что 12 заводов уже переданы Минэкономики, и выразил надежду, что вскоре они будут переданы Фонду госимущества и выставлены на продажу. По словам Блескуна, представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства.

Глава "Укрспирта" напомнил, что закон предполагает с 1 июля этого года важный этап демонополизации отрасли – лицензию на производство спирта могут получить предприятия любой формы собственности

Как сообщалось, закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии. Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции.

Помимо того, согласно документу, с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Лица, которые приобрели имущество ГП "Укрспирт", а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательство до 1 июля 2021 года по сохранению видов деятельности и не менее 70% работников.

Закон также либерализует экспорт спирта из Украины, разрешая его всем, кто имеет лицензию на производство. Продажа этилового спирта отечественным потребителям разрешена при наличии лицензии на право оптовой торговли им.

В то же время закон предусматривает, что до 1 января 2024 года импорт спирта могут осуществлять только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это Кабинетом министров.