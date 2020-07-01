Кабмин направил 670 миллионов на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 22 июня утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе-мае 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

Средства получат 1017 аграриев, которые за указанный период приобрели 1684 единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму 501,7 млн грн.

Предварительно в текущем году правительство уже выделило средства на сумму в 565,9 млн грн для погашения задолженности перед аграриями за октябрь-ноябрь 2019 года.

Таким образом, общая сумма профинансированной компенсации на сегодня составила 670,4 млн грн.