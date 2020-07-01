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Китай разрешил импорт рапсового шрота из Украины

Китай разрешил импорт рапсового шрота из Украины

Китайская Народная Республика утвердила перечень украинских мощностей производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок.

Сейчас в указанный перечень внесены четыре мощности по производству рапсового шрота, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Как отмечается в сообщении, решение принятом по итогам инспекционной миссии компетентных органов КНР, которая находилась в Украине в сентябре 2019 года.

Кроме того, 27 ноября 2019 года был подписан Протокол ветеринарно-санитарных и фитосанитарных требований в отношении экспорта шрота рапсового из Украины в КНР между Госпродпотребслужбой и Главным таможенным управлением КНР, что свидетельствовало об официальном открытии китайского рынка для украинского рапсового шрота.

Автор: 

Китай (2134) Держпродспоживслужба1 (336) ріпак (16)


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