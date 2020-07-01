Член набсовета "Черкасского автобуса" покупает 25% акций предприятия

Член наблюдательного совета АО "Черкасский автобус" Александр Дорош, который представлял акционера – ООО "Украинский автобус", владевшего 19,02% акций АО, – намерен приобрести около 24,79% акций автобусного завода.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор.

Дорош намерен приобрести 20,2 млн акций АО "Черкасский автобус", акциями которого в настоящее время не владеет.

Уставный капитал АО – 81,48 млн грн, номинал акции – 2 грн.

Несколькими днями ранее о намерении приобрести аналогичный пакет акций "Черкасского автобуса" сообщило ООО "Инвестиции в развитие", владеющее, в частности, региональным цифровым провайдеров "Эра продакшн".

По данным НКЦБФР на первый квартал 2020 года, паевой венчурный инвестфонд "Зета" под управлением КУА "Изи Лайф" владеет 80,0718% акций АО "Черкасский автобус", четыре ее представителя (в том числе глава НС) входят в состав его набсовета.

В то же время официальный дистрибьютор автобусного предприятия – ООО "Украинский автобус", которое в НС представлял Дорош, выбыло из состава акционеров – по состоянию на первый квартал 2020 года этим пакетом владеет киевское ООО "ФК "Инком Финанс", конечным бенефициаром которого, по данным госреестра, является зарегистрированный в Алчевске (Луганская область, НКТ) Вадим Куренной.

АО "Черкасский автобус", согласно объявлению в НКЦБФР, 17 июля планирует провести внеочередное общее собрание акционеров, в повестке дня которого, в частности – досрочное прекращение полномочий состава набсовета и ревкомисии и выборы новых составов.

"Черкасский автобус" с 2000 года выпускает автобусы на агрегатной базе японской Isuzu различных модификаций. В последние годы также выпускает коммерческие автомобили на японской агрегатной базе.

До 2011 года завод входил в состав корпорации "Богдан", выпуская одноименные автобусы, а затем его новым владельцем стал инвестфонд "Зета" под управлением КУА "Изи Лайф", а предприятие зарегистрировало торговую марку автобуса – Ataman.

По данным ассоциации "Укравтопром", в 2019 году завод выпустил 441 автобус (как и в 2018 году), его доля в автобусном производстве в Украине превысила 50%. За январь-май текущего года им выпущено 105 автобусов (на 34% меньше, чем за тот же период 2019 года), однако доля в общем производстве автобусов за этот период превысила 52%.