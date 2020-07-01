Бывшие сотрудники "Правэкс-Банка" обналичили 47 миллионов, – прокуратура

Прокуроры сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, должностные лица, находясь на должностях бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом были обналичены более 47 млн грн", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы.