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Бывшие сотрудники "Правэкс-Банка" обналичили 47 миллионов, – прокуратура

Бывшие сотрудники

Прокуроры сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, должностные лица, находясь на должностях бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом были обналичены более 47 млн грн", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы.

Автор: 

банки (6968) відмивання грошей (293) Офіс Генпрокурора (458)


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Я в своё время, точнее, в 90-х, трудился в системе ПравексБанка. Получал небольшую зарплату по тем временам - и по ведомостям, и одновременно в конвертах. Когда пришлось офоримлять пенсию, оказалась, что у меня этакая сущая минималочка. Почему? Да просто были т.н. бухгалтерские конверты. А у меня имелся договор весьма крутой и строгий с банком, который мудро предусматривал неразглашение систем выплат мне в том числе. Я его и подписал - дурень! ****** и падлюка Леня Черновецкий, по которому абсолютный космос скучает,со своими миллионами в Грузии под боржоми дрочит свои дела и житухой наслаждается. Хреновый он и как дохлый деятель-мэр стилицы Украины, а как человек ещё похренее.
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01.07.2020 20:39 Відповісти
На чолі з Леней-Космосом?
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01.07.2020 22:00 Відповісти

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