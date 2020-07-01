Падение в строительстве замедлилось до 2%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в мае 2020 года сократился на 2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле 2020 года к апрелю 2019 года – сократился на 16,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала года объем выполненных стройработ составил 50 млрд грн. В целом в январе-мае текущего года этот показатель сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в мае показатель увеличился на 30,6% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным – на 8,3%), тогда как в апреле, по сравнению с мартом, этот показатель сократился на 2,8%.

Как сообщил Госстат, в мае 2020 года к маю 2019 года объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 28,3%, в строительстве нежилых зданий - 5%. При этом строительство инженерных сооружений возросло на 8,2%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 43,1%, ремонта – 29,3%, реконструкции и техпереоснащения – 27,6%.

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В январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Черниговской (на 36,4%, до 671,1 млн грн), Ривненской (на 2,7%, до 682,2 млн грн), Львовской (на 4,1%, до 3,37 млрд грн), Киевской (на 16,9%, до 3,34 млрд грн), Донецкой (на 4,2%, до 1,69 млрд грн), Луганской (на 1,8%, до 140,8 млн грн), Одесской (на 1,3%, до 4,32 млрд грн) и Полтавской (на 0,2%, до 2,63 млрд грн) областях.

В остальных 16 областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Кировоградской (на 41,6%, до 398,9 млн грн), Запорожской (на 35,8%, до 852,3 млн грн), Винницкой (на 35%, до 2,02 млрд грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,5% и составил 11,9 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, объем выполненных строительных работ в апреле 2020 года сократился на 16,1% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте 2020 года к марту 2019 года - на 12,8%.:

Объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.