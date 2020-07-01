Нацбанк назначил главу подразделения по надзору за страховыми компаниями

Департамент надзора за страховым рынком, созданный в Национальном банке Украины (НБУ) в рамках "сплита", возглавила Ольга Максимчук, ранее занимавшая должность члена Нацкомфинуслуг.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе онлайн встречи с участниками рынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы счастливы, что Ольга присоединилась к нам, и уверены, что с ее опытом работы и на рынке, и в Нацкомфинуслуг она поможет нам вместе с вами создать правильное регулирование, которое бы, с одной стороны, минимизировало риски, запищало права потребителей, а с другой – создавало дополнительные стимулы для развития небанковского финансового сектора", – отметила замглавы НБУ.

По словам Рожковой, новый департамент входит в пруденциальный блок НБУ, который находится под ее контролем.

"Мы планируем расширить функции этот департамента на весь небанковский финансовый сектор. Таким образом, пруденциальный блок будет представлен двумя департаментами: по надзору за банковскими финансовым рынком и за небанковским финансовым рынком", – добавила замглавы НБУ.

Как сообщалось, директором департамента методологии регулирования небанковских и финансовых услуг НБУ назначена Ольга Гурбич, ранее занимавшая должность члена Нацкомфинуслуг.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.