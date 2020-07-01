Нацбанк обсудит с Минфином снижение налогов для страховых компаний, – Рожкова

Национальный банк Украины как регулятор небанковского финансового рынка планирует обсудить с Министерством финансов Украины вопросы налогообложения страхового рынка, лизинговых компаний и других участников.

Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросы налогообложения страховых и лизинговых компаний, эти неразрешенные вопросы, безусловно, усложняют развитие рынка. Мало того, они иногда провоцируют использование каких-то механизмов оптимизации... Нам бы очень хотелось, чтобы сектор был прозрачен со всех сторон, в том числе с точки зрения налогообложения. Поэтому мы планируем, как регулятор в рамках своей компетенции и задачи, сделать так, чтобы и страхование, и лизинг, и другие финансовые услуги получили дополнительный стимул к развитию", – отметила замглавы НБУ.

При этом Рожкова подчеркнула, что сложившаяся сегодня кризисная ситуация вносит свои коррективы не только в коммуникации, но и в бюджет страны. Поэтому ожидать, что будут какие-то изменения в этом году в части налогообложения небанковского финрынка, по мнению замглавы НБУ, не стоит, "но дискуссии с министром финансов будут начаты".

"Главным нашим аргументом есть то, что дав дополнительный стимул для развития сектора, мы сможем компенсировать эти налоги другими поступлениями в бюджет от повышения прозрачности работы небанковского финансового рынка", – отметила она.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.