"Укрэнерго" перечислило в госбюджет 560 миллионов дивидендов

ЧАО НЭК "Укрэнерго" по результатам 2019 года выплатило в государственный бюджет 559,23 млн грн дивидендов.

Как сообщает пресс-служба компании, согласно установленной ставке, эта сумма составляет 30% от фактического показателя чистой прибыли предприятия за прошлый год, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что в целом по итогам 2019 года "Укрэнерго" направило в госбюджет 4,08 млрд грн. В том числе 498 млн грн отчислений части чистой прибыли (за период года до превращения в ЧАО), 985 млн грн налога на прибыль, 1,55 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) и 490 млн грн других налогов вместе с единым социальным взносом.

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1,86 млрд грн.

Утвержденный Кабмином финансовый план НЭК "Укрэнерго" на 2019 год предусматривал уменьшение чистой прибыли по сравнению с финпланом-2018 на 29% – до 1,9 млрд грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Протяженность ЛЭП "Укрэнерго" напряжением 400-800 кВ составляет 4,9 тыс. км, 330 кВ – 13,4 тыс. км, 220 кВ – 4 тыс. км, 35-110 кВ – 0,7 тыс. км.