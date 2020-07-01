Антимонопольный комитет запретил дотировать полеты из Киева в Ужгород

Антимонопольный комитет Украины принял решение о недопустимости государственной помощи на сумму 9 млн грн, которую планировал предоставить компании "Мотор Сич" Закарпатский областной совет для компенсации убытков за пассажирские перевозки по маршруту Киев-Ужгород-Киев.

Как сообщает пресс-служба Комитета, согласно принятому решению Закарпатский областной совет должен прекратить незаконную государственную помощь, передает БизнесЦензор.

В случае, если средства или их часть уже были переданы, облсовет обязан обеспечить их возвращение в двухмесячный срок с даты официального опубликования решения АМКУ.

Кроме этого, Закарпатский областной совет обязан отчитаться о выполнении решения АМКУ.

АМКУ также рекомендовал Государственной авиационной службе разработать прозрачный и недискриминационный порядок отбора и определения авиационного перевозчика (перевозчиков) для осуществления перевозок пассажиров на воздушной линии, определенной общественно-важной, а также условия таких перевозок.

Как отмечается в сообщении, решение о покрытии убытков "Мотор Сичи" стало финальной точкой в ​​рамках рассмотрения дела о государственной поддержке ужгородского аэропорта на общую сумму 34,3 млн грн.

Средства также были выделены на финансирование модернизации инфраструктуры и оборудования для обеспечения управления воздушным движением, охрану правопорядка, обеспечение работы спасательной и пожарной служб и таможенного контроля, а также для повышения технико-экономических показателей аэропорта. По этим направлениям Комитетом было принято положительное решение.

Как сообщалось, с марта 2019 года авиакомпания "Мотор Сич" была возобновила регулярные авиарейсы между Киевом и Ужгородом.

Международный аэропорт "Ужгород" – небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м. Его спецификой является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 метров от торца взлетно-посадочной полосы.

Напомним, с июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.