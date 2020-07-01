Госбюджет недосчитался 34 миллиардов поступлений за полгода, – Казначейство

Поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, Налоговая служба в первом полугодии обеспечила поступление 269,76 млрд грн, что на 1,72 млрд грн или на 0,6% меньше плана. В то же время это на 24,9% или на 53,7 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Таможенная служба за полгода перечислила в госбюджет 125,1 млрд грн, что на 33,98 млрд грн или на 18,3% меньше плана. Это также на 26,93 млрд грн или 17,8% меньше поступлений от таможни в первом полугодии 2019 года.

В общий фонд госбюджета по итогам полугодия поступило 450,93 млрд грн, что на 38,41 млрд грн или на 7,8% меньше плана, но на 2,54 млрд грн или на 0,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Поступления местных бюджетов в первом полугодии составили 132,89 млрд грн, что на 15 млрд грн или 10% меньше планируемых.

Уплата ЕСВ в январе-июне составила 138,15 млрд грн, что на 6,8 млрд грн или на 5,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

По данным Госказначейства, в июне 2020 года поступления государственного бюджета составили 131,19 млрд грн, что на 12,84 млрд грн или 10,9% больше плана. Июньские поступления госбюджета также на 51,06 млрд грн или на 63,7% больше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

Как сообщалось, по данным Казначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начала июня и является рекордным показателем за всю историю.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.