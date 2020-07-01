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Госбюджет недосчитался 34 миллиардов поступлений за полгода, – Казначейство

Госбюджет недосчитался 34 миллиардов поступлений за полгода, – Казначейство

Поступления государственного бюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, Налоговая служба в первом полугодии обеспечила поступление 269,76 млрд грн, что на 1,72 млрд грн или на 0,6% меньше плана. В то же время это на 24,9% или на 53,7 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Таможенная служба за полгода перечислила в госбюджет 125,1 млрд грн, что на 33,98 млрд грн или на 18,3% меньше плана. Это также на 26,93 млрд грн или 17,8% меньше поступлений от таможни в первом полугодии 2019 года.

В общий фонд госбюджета по итогам полугодия поступило 450,93 млрд грн, что на 38,41 млрд грн или на 7,8% меньше плана, но на 2,54 млрд грн или на 0,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Поступления местных бюджетов в первом полугодии составили 132,89 млрд грн, что на 15 млрд грн или 10% меньше планируемых.

Уплата ЕСВ в январе-июне составила 138,15 млрд грн, что на 6,8 млрд грн или на 5,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

По данным Госказначейства, в июне 2020 года поступления государственного бюджета составили 131,19 млрд грн, что на 12,84 млрд грн или 10,9% больше плана. Июньские поступления госбюджета также на 51,06 млрд грн или на 63,7% больше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

Как сообщалось, по данным Казначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начала июня и является рекордным показателем за всю историю.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

Автор: 

держбюджет (1573) Держказначейство (204) Держприкордонслужба ДПСУ (606) дороги (1573) Державна митна служба (473)


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Судя по налоговым поступлениям усилилось давление на бизнес. Если экономика падает, а поступления увеличиваются (год к году)....
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01.07.2020 20:30 Відповісти
С учётом ситуации (пандемия, кризис) показатели хорошие. Они лучше чем год назад без всякого кризиса. Неужели стали меньше красть? -Ну это фантастика Зачем тогда перед МВФ ползали? С этими показателями это можно было и не делать.
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01.07.2020 21:30 Відповісти
Недобор исключительно за счёт таможни. Но в принципе это неудивительно. Украинцы резко снизили покупки импортных товаров. Да и экспорт тоже просел из-за снижения цен на сырьё.
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01.07.2020 21:36 Відповісти
Шановна! Якби не Нафтогаз, НБУ недобору складав би більше 100 млрд. Те, що пише дФС та митниця, то повна дурня. Цим цифрам немає віри.
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01.07.2020 22:49 Відповісти
Зрозуміло, що значною мірою виїхали за рахунок держпідприємств. В першу чергу Нафтогаз і Приватбанк. А до цього десятиліттями куди дівались прибутки держпідприємств? -Мабуть таки розкрадались.
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02.07.2020 08:48 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті,
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 00:40 Відповісти
73% зебилят вкралы их разом
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02.07.2020 10:20 Відповісти
итого, дефицит бюджета уже перевалил за 400 млрд! и это за один год правления квартала95! а при порохе профицит бюджета был почти 150 млрд. вобщем результат хождения на выборы по-приколу приносит плоды.
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02.07.2020 10:54 Відповісти
Ну тепер зрозуміло чого голову НБУ у відставку видавлювали. Зараз верстата включать і фантиків ЗЕнедоумкам надрукують.
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02.07.2020 11:13 Відповісти

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