Нацбанк заметил улучшение ожиданий бизнеса второй месяц подряд
На фоне постепенного ослабления карантина Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, в июне вырос на 9,6 базисных пунктов – до 45,5.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.
"Очередная волна ослабления карантина наиболее благоприятно повлияла на экономическую активность предприятий торговли. Впервые за последние три месяца ожидания сектора выросли выше нейтрального уровня", – отмечается в сообщении.
НБУ отмечает, что более сдержанно оценивают результаты своей деятельности предприятия промышленности и сферы услуг, что объясняется дальнейшим сохранением противоэпидемических ограничений.
В частности, Индекс ожиданий деловой активности промышленных предприятий вырос до 49,2 (в мае – 40,4).
В то же время предприятия строительства ожидают ухудшения своей деятельности. Индекс ожиданий в отрасли в июне упал до 36 с 40,1 в мае. Предприятия ухудшили свои ожидания относительно объемов строительства и цен на свою продукцию из-за низкого спроса.
Кроме того, остаются пессимистичными оценки по занятости. Респонденты всех секторов ожидают сокращения численности работников, больше всего – предприятия строительства.
По данным НБУ, опрос был проведен 4-24 июня, в нем приняли участие представители 151 предприятия.
Как сообщалось, в мае Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 36,6 с рекордно низкого уровня 29,9 в апреле.
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