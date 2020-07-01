Кабмин разблокировал выделение 95 миллионов для Космического агентства

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, продлил срок действия Порядка использования средств госбюджета на развитие космической деятельности и производство космической техники на 2020 год.

Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Принятое постановление дает возможность Государственному космическому агентству Украины использовать запланированные средства государственного бюджета 2020 году в объеме 95 млн грн при выполнении мероприятий по развитию космической деятельности, в частности в рамках государственного оборонного заказа", – пояснила Панаиотиди.

По е словам, принятие указанного решения будет способствовать финансированию работ по созданию космической техники в соответствии с актуальными потребностями национальной безопасности.