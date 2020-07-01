Минэкономики подписало новый меморандум об ограничении экспорта зерна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2020/2021 маркетинговый год с основными участниками зернового рынка.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Ежегодное подписание Меморандума способствует усилению координации между министерством и участниками зернового рынка. Наше сотрудничество в рамках этого документа и постоянный мониторинг рынка обеспечивают прогнозируемость экспорта зерновых и стабильность рынка внутри страны", – сказал Петрашко.

Согласно документу, стороны соглашаются сотрудничать по вопросам согласования балансовых характеристик зернового рынка Украины в 2020/2021 маркетинговом году с целью организации обеспечения продовольственной безопасности и во избежание применения экспортных ограничений.

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2021 года.

В то же время приложение к документу с уточнением прогнозов урожая этого года и согласованием объемов возможного экспорта планируется подписать в августе-сентябре текущего года "в связи с турбулентностью погодных условий".

Среди участников зернового рынка подписантами документа выступили Американская торговая палата в Украине, "Украинская зерновая ассоциация", "Европейская Бизнес Ассоциация", ГС "Всеукраинский аграрный форум", ОО "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины", ГС "Мукомолы Украины", объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей".

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Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участники зернового рынка подписали Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна в 2019-2020 маркетинговый год в октябре 2019 года, он действовал до 1 июля 2020 года.