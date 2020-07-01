"Ощадбанк" предлагает бизнесу подключить кабинет торговца для интернет-эквайринга

Государственный "Ощадбанк" в сотрудничестве с онлайн-сервисом по приему платежей Portmone.com запустил электронную платформу для микро-, малого и среднего бизнеса для приема платежей за товары и услуги онлайн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"Меняются финансовые привычки украинцев, бизнес стремительно переходит в онлайн, поэтому "Ощадбанк" предлагает кабинет торговца для предпринимателей в качестве опции услуги интернет-эквайринга", - заявил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Владимир Москаленко.

Отмечается, что подключение кабинета торговца предусматривает подключение интернет-эквайринга, инвойсинга и автоплатежей, а также цифровых кошельков Apple, Google Pay, Masterpass.

Кроме того, после подключения клиенты будут получать полный анализ финансовых операций, техническую и информационную поддержку.

Согласно сообщению, подключить кабинет торговца можно онлайн на официальном сайте "Ощадбанка".

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (310,39 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.