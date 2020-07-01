Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка (обновлено)

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, заявив о политическом давлении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

В свою очередь в опубликованном на сайте НБУ заявлении членов правления Нацбанка отмечается, что они "уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления".

"Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и предоставить Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией и законом "О Национальном банке Украины", – сказано в заявлении правления НБУ.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.