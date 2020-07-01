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Новини
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Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка (обновлено)

Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка (обновлено)

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, заявив о политическом давлении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

В свою очередь в опубликованном на сайте НБУ заявлении членов правления Нацбанка отмечается, что они "уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления".

"Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и предоставить Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией и законом "О Национальном банке Украины", – сказано в заявлении правления НБУ.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Автор: 

Зеленський Володимир (2511) НБУ (9296) відставка (204) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+4
Ви про що? У коломойського життя тільки починається. Замість націоналізованого "привата", зеленський йому НБУ дарує, а ви про якісь посадки
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01.07.2020 23:24
+3
Я не поверю борьбе с коррупцией пока не сидит коломойский.
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01.07.2020 23:18
+2
Веселуха! Завтра доллар 27,5!
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01.07.2020 22:50
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Катастрофа.
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01.07.2020 22:42 Відповісти
Это же еще почему же еще же ?
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02.07.2020 05:27 Відповісти
Клитину на его место, девочка созрела!
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02.07.2020 09:16 Відповісти
И бриффинги о ситуации с нацвалютой, как прогноз погоды но только в купальнике. Кажный день. Чтоб зе!лень не грустила на табло обменников глядя.
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02.07.2020 10:38 Відповісти
Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка - Цензор.НЕТ 3187
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02.07.2020 13:43 Відповісти
А покумекай. Какие последствия для страны, где руководство центрального банка уходит, потому, что президент и его ручное правительство осуществляет политическое довление и препятствует его деятельности. Дают ли такой стране кредиты, идут ли туда инвесторы, как это сказывается на курсе нацвалюты и тд.. И главное, что с этим банком сделают те, кого туда назначит хазяин "президента" и "правительства". Покумекаешь, поделись результатами.
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02.07.2020 10:35 Відповісти
Веселуха! Завтра доллар 27,5!
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01.07.2020 22:50 Відповісти
А послезавтра - 30... ((( и так далее, навстречу дефолту, на радость Коломойше...
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01.07.2020 23:03 Відповісти
Я не поверю борьбе с коррупцией пока не сидит коломойский.
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01.07.2020 23:18 Відповісти
Ви про що? У коломойського життя тільки починається. Замість націоналізованого "привата", зеленський йому НБУ дарує, а ви про якісь посадки
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01.07.2020 23:24 Відповісти
Интересно в чем же заключалось политическое давление, каких действий от него требовали? со своей главной функцией по поддержанию целевой инфляции НБУ вполне справлялся.
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01.07.2020 23:55 Відповісти
требовали включить печатный станок.
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02.07.2020 14:11 Відповісти
Мабуть їм не до апетиту був проукраїнський фінансист.
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02.07.2020 04:38 Відповісти
Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка - Цензор.НЕТ 5010
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02.07.2020 05:39 Відповісти
пропал дом страна
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02.07.2020 08:25 Відповісти
ну все, теперь квартальным рахитам никто не будет мешать печатать гривны. теперь украинцы станут миллионерами, ведь кроме как напечатать денег, зебилам их просто негде взять.
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02.07.2020 09:18 Відповісти
Приїхали. Хана гривні.
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02.07.2020 10:12 Відповісти
Ну что же, Коломойский хотел дефолта. Незря он вёл пропаганду на своём канале, что якобы дефолт - это хорошо. А СН недавно запустили рекламу эмиссии. Сейчас поставят человека Коломойского в НБУ, запустят станок, и устроят дефолт. Как Беня и хотел. Всё по плану Коломы и Путина по уничтожению страны.
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02.07.2020 10:27 Відповісти
Ну так петя со своей фракцией за всё это проголосовал. И его боты массированно лаяли про то что это хорошо. Тимошенко ведь предупреждала что будут проблемы, если вывести Нацбанк из правового поля Украины. Теперь Все деньги Украины могут оказаться в кармане у какого-то дяди. Причём этому дяде за это ничего не будет.
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02.07.2020 11:41 Відповісти
Видать слишком умный оказался на фоне всей этой зешоблы) Единственный островок стабильности и надежда финансовых структур. Ну ниче. Теперь все будет ляля. Теперь и НБУ в турборежим и турбопике переведут.
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02.07.2020 10:28 Відповісти
Да. Куда добралась зе!лень там только турбопике и может быть. Доказано годом пребывания у власти.
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02.07.2020 10:40 Відповісти
И не он один!

"Сегодня Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444
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02.07.2020 11:43 Відповісти
Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка - Цензор.НЕТ 597
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02.07.2020 12:09 Відповісти
Будьте прокляты зелено-ватные олигофрены
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02.07.2020 16:49 Відповісти

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