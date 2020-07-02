1 июля венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air открыла вторую базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

Уже в этом месяце компания будет выполнять 5 новых рейсов из Западной Украины в ряд европейских городов, в частности, из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецина(Польша).

Wizz Air также расширяет маршрутную сеть, открывая рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

Как сообщал БизнесЦензор, Wizz Air объявила об возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.