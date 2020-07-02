Зеленский заставляет Терентьева уйти в отставку с должности главы Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский заставил главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева написать заявление об отставке, сообщает главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.

Об этом со ссылкой на ЦензорНет сообщает БизнесЦензор.

"Причина конфликта – рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", - пишет Бутусов.

Однако вопрос отставки Терентьева будет рассматриваться в Верховной Раде.

Источники агентства Интерфакс-Украина подтвердили, что Терентьев может уйти в отставку.

В середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее. "Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал Зеленский.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет. "Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту краины", – закреплено законом.